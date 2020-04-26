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За сутки больше всего заболевших коронавирусом выявили в Казани

12:18, 26.04.2020
За сутки больше всего заболевших коронавирусом выявили в Казани
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в Татарстане выявили еще 71 новый случай коронавирусной инфекции. Таким образом, число заболевших выросло до 562,

Из 71 заболевшего 11 человек госпитализированы, еще 60 проходят лечение на дому. 10 заболевших приехали недавно в РТ, 61 — контактировали с больными.

Из них:

  • до 18 лет — 4;
  • от 18 до 30 — 4;
  • от 30 до 50 — 21;
  • от 50 до 60 — 18;
  • от 60 до 70 — 17;
  • от 70 до 80 — 4;
  • от 80 до 90 — 3.

География:

  • Казань — 38;
  • Новошешминск — 1;
  • Елабуга — 1;
  • Лаишевский — 3;
  • Высокогорский — 2;
  • Набережные Челны — 4;
  • Нижнекамский — 7;
  • Чистопольский — 1;
  • Буинский — 1;
  • Балтасинский — 5;
  • Арский — 2;
  • Сабинский — 2;
  • Пестречинский — 3;
  • Сармановский — 1.

За весь период выздоровел 51 человек.

Общество Татарстан
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