Лингвист Дмитрий Петров: «Исчезновение грозит любому языку»

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Российский лингвист, полиглот Дмитрий Петров в интервью «Реальному времени» рассказал, грозит ли исчезновение татарскому языку.

«Исчезновение грозит любому языку, на котором перестает создаваться оригинальный культурный продукт. Это в тысячу раз важнее, чем все юридические аспекты языковой политики», — отметил он.

Петров привел в пример ирландский язык, который был и остается государственным языком Ирландии, однако он «исчезает и растворяется в английском», потому что воспринимается как язык фольклора.

«Выживает язык, динамично существующий в настоящем и активно взаимодействующий с другими языками, не теряя своей самобытности. Вот позитивный пример. Корейский язык долгое время влачил убогое существование, придавленный мощью китайского и японского, пока не стал языком новейших технологий. Сейчас это один из самых востребованных языков мира», — сообщил лингвист.