Исследование: сколько россиян рассчитывают на отпуск за рубежом в этом году

Россияне рассказали, когда, по их мнению, будут сняты ограничения на полеты за границу из-за пандемии коронавируса и появится возможность отправиться в путешествие, результатами опроса поделился сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Так, 25,9% респондентов полагают, что за рубеж можно будет отправиться уже этим летом. Большинство опрошенных россиян (74,1%) считает, что отправятся в отпуск лишь осенью.

Почти все участвовавшие в опросе заявили, что режим самоизоляции будет снят в конце мая. Таких оказалось 96%, пишет RT.

Ранее более четверти (27%) работодателей заявили, что планируют снижать заработные платы работникам в ближайшие месяцы. Еще 37% признались, что будут сокращать число сотрудников.

