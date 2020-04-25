Казанский фестиваль мусульманского кино в этом году будет посвящен 100-летию ТАССР

XVI Казанский международный фестиваль мусульманского кино будет посвящен 100-летию ТАССР.

Так, в одной из программ будут представлены архивные фильмы о знаковых событиях, известных деятелях искусства Советской Татарии. Еще одна подборка будет посвящена фильмам, которые снимались в Казани и содержат сцены с узнаваемыми городскими достопримечательностями — от «Реальной сказки» до «Сокровища озера Кабан», передает Минкульт РТ.

Ранее сообщалось, что XVI Казанский международный фестиваль мусульманского кино пройдет с 4 по 9 сентября 2020 года. Организаторы надеются, что к указанному сроку все ограничения будут сняты и фестиваль пройдет в традиционном формате. Однако часть мероприятий, возможно, будет переведена в онлайн-формат.

