СМИ: Капитан «Нефтехимика» Шарипзянов перейдет в «Авангард»

Защитник и капитан «Нефтехимика» Дамир Шарипзянов может перейти в омский «Авангард». Об этом сообщил журналист Алексей Шевченко.

«Дамир Шарипзянов может перейти в «Авангард», хотя совсем недавно считалось, что уже все решено, и он точно будет защищать цвета «Ак Барса». И совершенно понятно, почему за хоккеиста идет спор. Шарипзянов действительно за последний год значительно добавил», — написал Шевченко.

В минувшем сезоне Шарипзянов провел за «Нефтехимик» 64 матча и набрал 26 (5+21) очков. 24-летний игрок стал самым результативным защитником своей команды и удостоился вызова в сборную России на этап Евротура.

Нынешний контракт Шарипзянова с «Нефтехимиком» действует до 30 апреля 2020 года. Он является ограниченно свободным игроком и нижнекамский клуб может надеяться на некоторую компенсацию за уход защитника.