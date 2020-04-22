В Татарстане предприниматели получат 104 млн рублей беспроцентных кредитов на зарплату
В Татарстане 48 предпринимателям одобрили беспроцентные кредиты на общую сумму 104 млн рублей для выплаты минимальной заработной платы сотрудникам.
Кредиты предоставят Сбербанк и ВТБ. Сумма займа определяется следующим образом: 1 минимальный размер оплаты труда (в Татарстане — 12,13 тыс. рублей) и социальные взносы за полгода умножается на количество сотрудников, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.
Напомним, фонд поддержки предпринимательства Татарстана подготовил новую программу поддержки бизнеса. Официально программа будет представлена в четверг на заседании Госсовета РТ.
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