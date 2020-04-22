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В четверг в Татарстане объявят о новых мерах поддержки предпринимателей

14:36, 22.04.2020

Фонд поддержи предпринимательства Татарстана подготовил новую программу поддержки бизнеса. Официально программа будет представлена в четверг на заседании Госсовета РТ.

Гендиректор фонда Айдар Салихов рассказал, что на эти меры смогут рассчитывать предприниматели, чья выручка в марте упала по сравнения со среднемесячными показателями прошлого года на 30%.

Также он сообщил, что на новый продукт брошены все ресурсы фонда. Поэтому пока приостановлены все виды микрокредитов для предпринимателей.

Об этом Салихов рассказал во время онлайн-встречи бизнес-омбудсмена Татарстана Фарида Абдулганиева с предпринимателями Бугульминского района.

БизнесОбществоВласть Татарстан
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