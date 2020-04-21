К Зеленодольскому судостроительному заводу предъявили иск на 32 млн рублей

АО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» из Санкт-Петербурга подало в Арбитражный суд Татарстана иск к АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького».

Сумма исковых требований составила 32,3 млн рублей. Заявление подано вчера и пока не принято в производство, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» является проектировщиком скоростных катеров, боевых надводных кораблей малого и среднего водоизмещения, десантных кораблей на воздушной подушке и т. д.

Ранее Арбитражный суд Москвы отклонил иск Министерства обороны России к АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» на 915,8 млн рублей.