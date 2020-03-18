Суд отказал Минобороны России во взыскании с Зеленодольского судостроительного завода 916 млн рублей
Арбитражный суд Москвы отклонил иск Министерства обороны России к АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» на 915,8 млн рублей.
Соответствующее решение было принято 12 марта, следует из картотеки арбитражных дел.
По другому иску, на 12,2 млн рублей, суд отложил заседание на 6 апреля.
Напомним, что Минобороны осенью прошлого года подало два иска к Зеленодольскому заводу имени А.М. Горького на общую сумму 928 млн рублей.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым