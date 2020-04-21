В Казани приземлился самолет из Турции — пассажиров отправят в санаторий «Васильевский»

Фото: пресс-служба президента РТ

В Международном аэропорту «Казань» приземлился самолет из турецкой Антальи. Рейс доставил граждан России, которые оказались за рубежом и сообщили о своем желании вернуться на родину, сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Всего прибыло 143 человека. Среди них 71 — это житель Республики Татарстан, остальные из других регионов России.

Сотрудники СКП Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан проведут санитарно-карантинные мероприятия прямо на борту при помощи тепловизора. Затем пассажиров отправят на обязательную обсервацию в санаторий «Васильевский» на две недели.

В ближайшие часы ожидается прибытие еще одного борта, из Гоа (Индия).