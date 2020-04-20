РСТ попросил ввести электронные визы для посещения Казани

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев предложил главе Ростуризма Зарине Догузовой включить в список городов, доступных для посещения иностранными гражданами по электронной визе, Казань, Москву и Сочи. Сейчас европейцы могут по электронной визе въехать в Санкт-Петербург и Калининград.

Руководитель комиссии по визовым вопросам РСТ, генеральный директор компании «Свой ТС» Сергей Войтович сказал, что расширить список направлений для въезда по электронным визам необходимо не позднее 1 июня для стимулирования въезда в Россию после снятия ограничений.

По его словам, предложенная мера даст индустрии туризма «шанс спасти сезон и начать выходить из кризиса, вызванного пандемией», пишет RATA-news.