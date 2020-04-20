Татарстан вошел в список регионов с приростом населения

Татарстан вошел в список регионов, где общее увеличение численности населения произошло за счет естественного и миграционного прироста.

Так, в республике увеличение населения составило 5,9 тыс. и 11,7 тыс. человек естественного и миграционного прироста соответственно.

Всего численность населения за 2017—2019 годы выросла лишь в 26 российских регионах, в общем население страны снизилось на 0,04% за счет роста естественной убыли при устойчивом миграционном притоке, также в 59 субъектах РФ население снизилось за счет естественной и миграционной убыли, передает «РИА Новости».