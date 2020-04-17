В Сбербанке ответили на жалобы пользователей на привязки левых номеров к картам

Пресс-служба Сбербанка прокомментировала сообщения пользователей по поводу привязки незнакомых номеров к личным картам. Ответ есть в распоряжении «Реального времени».

Так, согласно сообщению пресс-службы, в личном кабинете указаны контактные номера клиента, которые он сообщал в банк при заключении тех или иных договоров и не уточнил, что они больше не актуальны.

Также в банке отметили, что на дополнительный номер не могут приходить СМС от банка и пароли. «Дополнительный номер необходим для возможной голосовой связи с клиентом в том случае, если основной номер телефона неактивен. Если указанный номер не актуален, клиенты могут самостоятельно в приложении «Сбербанк Онлайн» удалить его из профиля», — сообщили «Реальному времени» в Сбербанке.



Напомним, что ранее пользователи соцсетей возмутились, заметив привязанные незнакомые номера к картам Сбербанка в онлайн-приложении. Люди утверждают, что номера телефона видят в первый раз.

Для проверки следует зайти в мобильное приложение Сбербанка, выбрать в личном профиле (находится в левом углу, возле поисковой строки) раздел «Сбербанк ID» и нажать вкладку «Мобильные телефоны».