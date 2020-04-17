Пользователи «Сбербанка Онлайн» пожаловались на чужие номера телефонов, привязанные к картам

Ряд пользователей приложения «Сбербанк Онлайн» пожаловались на то, что в настройках конфиденциальности появились неизвестные номера.

В соцсетях многие заметили, что «левый номер» указан как дополнительный, на случай если основной оказался недоступен. Люди, столкнувшиеся с такой ошибкой, утверждают, что сами ничего в настройках не меняли и прикрепленный номер телефона они видят в первый раз.

Для проверки следует зайти в мобильное приложение «Сбербанка», выбрать в личном профиле (находится в левом углу, возле поисковой строки) раздел «Сбербанк ID» и нажать вкладку «Мобильные телефоны».