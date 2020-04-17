В Иннополисе организуют первую летнюю онлайн-школу со стримами и Minecraft'ом

Университет Иннополис с 1 по 15 июля проведет первую летнюю онлайн-школу по информатике.

Предполагается, что онлайн-смена будет параллельной программой очной школы подготовки к олимпиадам.

Обучение будет вестись в формате вебинаров и стримов. Так, ребятам придется заходить в игру, выбирать локацию и проходить в аудиторию, чтобы прослушать лекцию.

Ученикам будут доступны спортивные соревнования, интеллектуальные игры и вебинары по развитию soft skills. Кроме того, каждый сможет помочь достроить модель Иннополиса в Minecraft.

«Серьезно за постройку модели Университета Иннополис в Minecraft я взялся две недели назад. <...> я старался держать баланс между подобием и эффективностью использования проекта в будущем: пришлось пожертвовать несколькими небольшими кабинетами, но сохранить все важные детали и аспекты», — рассказал первый автор модели — участник олимпиад и проектной школы IT-вуза Александр Журавлев.

Зарегистрироваться в летней школе могут учащиеся в возрасте от 13 до 18 лет, сообщает пресс-служба Минобразования РТ.