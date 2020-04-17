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В Татарстане зафиксировали 16 случаев заражения COVID-19 за последние сутки

11:22, 17.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зафиксировали 16 случаев заражения COVID-19 за последние сутки
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане зафиксировали 16 случаев заражения COVID-19 за последние сутки.

Количество зарегистрированных случаев в республике увеличилось до 144 человек. Из больниц выписали еще 7 человек, таким образом, количество выздоровевших увеличилось до 24. Летальных исходов нет.

Ранее сообщалось, что число заболевших коронавирусом в России за сутки увеличилось более чем на 4 тысячи. На 17 апреля выявлено 4 069 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, число пациентов превысило в России 32 тысячи человек.

ОбществоМедицина Татарстан
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