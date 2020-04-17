В Татарстане зафиксировали 16 случаев заражения COVID-19 за последние сутки

В Татарстане зафиксировали 16 случаев заражения COVID-19 за последние сутки.

Количество зарегистрированных случаев в республике увеличилось до 144 человек. Из больниц выписали еще 7 человек, таким образом, количество выздоровевших увеличилось до 24. Летальных исходов нет.



Ранее сообщалось, что число заболевших коронавирусом в России за сутки увеличилось более чем на 4 тысячи. На 17 апреля выявлено 4 069 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, число пациентов превысило в России 32 тысячи человек.

