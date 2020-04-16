ВТБ готов выдавать льготную ипотеку под 6,5%

ВТБ поддержал инициативу по запуску специальной льготной ипотечной программы со ставкой 6,5% при приобретении жилья комфорт-класса.

«Мы готовы приступить к разработке ее условий совместно с правительством, профильными министерствами и банковским сообществом уже сегодня», — сообщил «Реальному времени» заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

По его словам, новая программа поддержит как строительную отрасль в текущих условиях, так и даст возможность всему ипотечному рынку сохранить высокие темпы роста.

Ранее сегодня президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством предложил запустить специальную льготную ипотечную программу на покупку жилья комфорт-класса со ставкой в 6,5% для граждан. Остальную часть будет субсидировать государство.

В рамках программы можно будет взять ипотеку на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн — в Москве и Санкт-Петербурге.