Индекс самоизоляции в Казани днем опустился до 2,4 балла
В Казани индекс самоизоляции по состоянию на 15.20 сегодняшнего дня составляет 2,4 балла.
В Набережных Челнах этот показатель сейчас равен 2,2 балла, в Чистополе — 2,4, в Нижнекамске и Альметьевске уровень самоизоляции составил 2,6 балла, в Елабуге — 2,7. Жители Зеленодольска «самоизолировались» на 2,8 балла.
Стоит отметить, что среди городов-миллионников Казань заняла лишь 13-е место.ОбществоТехнологии Татарстан
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