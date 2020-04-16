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Индекс самоизоляции в Казани днем опустился до 2,4 балла

15:39, 16.04.2020
Индекс самоизоляции в Казани днем опустился до 2,4 балла
Фото: скриншот

В Казани индекс самоизоляции по состоянию на 15.20 сегодняшнего дня составляет 2,4 балла.

В Набережных Челнах этот показатель сейчас равен 2,2 балла, в Чистополе — 2,4, в Нижнекамске и Альметьевске уровень самоизоляции составил 2,6 балла, в Елабуге — 2,7. Жители Зеленодольска «самоизолировались» на 2,8 балла.

Стоит отметить, что среди городов-миллионников Казань заняла лишь 13-е место.

ОбществоТехнологии Татарстан
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