В Татарстан хочет вернуться почти тысяча человек

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

920 жителей Татарстана хотят вернуться в республику. Так, 40 человек прибудут после хаджа рейсом из Махачкалы, сообщила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции.



«Работаем нон-стоп... Никто отправляться в муниципальный район по прибытии из стран, которые являются источником заражения, не будет», — цитирует ее «Татар-информ».

Ранее министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков рассказал подробнее о завтрашнем прибытии 115 туристов из Таиланда в Казань.Все прибывшие пассажиры будут помещены на двухнедельный карантин, кроме пассажиров, которые улетят в Уфу. В санатории «Ливадия» развернуто 200 коек. Персонал подготовлен к их приезду, в случае необходимости к работе привлекут специалистов из учебных заведений.