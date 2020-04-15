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В Татарстан хочет вернуться почти тысяча человек

19:34, 15.04.2020
В Татарстан хочет вернуться почти тысяча человек
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

920 жителей Татарстана хотят вернуться в республику. Так, 40 человек прибудут после хаджа рейсом из Махачкалы, сообщила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции.

«Работаем нон-стоп... Никто отправляться в муниципальный район по прибытии из стран, которые являются источником заражения, не будет», — цитирует ее «Татар-информ».

Ранее министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков рассказал подробнее о завтрашнем прибытии 115 туристов из Таиланда в Казань.Все прибывшие пассажиры будут помещены на двухнедельный карантин, кроме пассажиров, которые улетят в Уфу. В санатории «Ливадия» развернуто 200 коек. Персонал подготовлен к их приезду, в случае необходимости к работе привлекут специалистов из учебных заведений.

Общество Татарстан
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