Казанец на самоизоляции превратил стену соседнего дома в киноэкран
Казанец Дмитрий Полосин на самоизоляции превратил стену соседнего дома в огромный киноэкран. По вечерам из окна своей квартиры он направляет свет проектора на соседний дом.
Каждый вечер соседи наслаждаются фильмами с Чарли Чаплиным, роликами с красивыми фейерверками, а также морскими животными.
«Продолжаем изменять мир прямо во дворе», — так прокомментировал Полосин свою идею.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым