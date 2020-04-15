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Общество

Казанец на самоизоляции превратил стену соседнего дома в киноэкран

12:42, 15.04.2020
Казанец на самоизоляции превратил стену соседнего дома в киноэкран
Фото: кадр видео из соцсети

Казанец Дмитрий Полосин на самоизоляции превратил стену соседнего дома в огромный киноэкран. По вечерам из окна своей квартиры он направляет свет проектора на соседний дом.

Каждый вечер соседи наслаждаются фильмами с Чарли Чаплиным, роликами с красивыми фейерверками, а также морскими животными.

«Продолжаем изменять мир прямо во дворе», — так прокомментировал Полосин свою идею.

Общество Татарстан
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