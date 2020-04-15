Казанец на самоизоляции превратил стену соседнего дома в киноэкран

Фото: кадр видео из соцсети

Казанец Дмитрий Полосин на самоизоляции превратил стену соседнего дома в огромный киноэкран. По вечерам из окна своей квартиры он направляет свет проектора на соседний дом.

Каждый вечер соседи наслаждаются фильмами с Чарли Чаплиным, роликами с красивыми фейерверками, а также морскими животными.

«Продолжаем изменять мир прямо во дворе», — так прокомментировал Полосин свою идею.