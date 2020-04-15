В Татарстане полицейские съездили за запчастями для водителя, у которого сломалось колесо

Фото: МВД по РТ

В Татарстане полицейские оказали помощь водителю, который застрял на дороге из-за сломанного колеса. Они сами съездили за запчастями для автомобиля.

Инспекторы заметили стоящий на «аварийке» автомобиль «Газель» на 61 км автодороги Казань — Малмыж. Водитель пояснил полицейским, что во время движения почувствовал, как его автомобиль начало «уводить» в сторону. Выяснилось, что повреждена задняя шина, а запасное колесо оказалось неисправным. Для устранения неполадки требовались некоторые детали.

Автоинспекторы съездили в ближайший магазин автозапчастей и вернулись с нужными деталями. Затем они помогли поменять пробитое колесо на запасное, передает пресс-служба ведомства.

