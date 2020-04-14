Россияне рассказали, чем займутся после отмены самоизоляции в первую очередь

Каждый четвертый россиянин после того, как в России отменят режим самоизоляции, пойдет на прогулку в парк или на природу, такие данные приводит опрос Исследовательского центра портала Superjob.ru.

Больше всего вырваться на природу хочет молодежь в возрасте до 24 лет — 26% опрошенных этой возрастной категории.

Вторым по важности шагом станет посещение парикмахерской или салона красоты. Это является приоритетом для каждого десятого россиянина, свидетельствуют данные опроса.

Также по завершению режима 9% россиян планируют направиться в спортзал, среди людей до 24 лет эта доля равна 14%.

7% респондентов заявили о желании выехать на дачу или деревню. За покупками выйдут только 3% сограждан, больше всего этой возможности ждут опрошенные в возрасте 25—34 лет (4%), пишет «Интерфакс».