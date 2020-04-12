Татарстан вошел в пятерку лучших регионов по управлению лесами

Фото: realnoevremya.ru / Ирина Анисимова

Татарстан занял четвертое место в рейтинге эффективности исполнения главами регионов полномочий по управлению лесами в 2019 году, составленном Рослесхозом.

В тройку вошли Ленинградская, Тверская, Костромская области. Топ-5 замкнула Кировская область.

Рейтинг составляется на основании приказа Минприроды России от 09.12.2014 №545 «Об утверждении Методики оценки эффективности осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных в соответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области лесных отношений».

Ранее сообщалось, что в 2019 году, по сравнению с 2010 годом, количество случаев незаконной рубки лесных насаждений снизилось на 40,4%. Объем незаконно заготовленной древесины за 9 лет уменьшился на 54%.