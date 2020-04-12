Синоптики Татарстана предупреждают о метели

В воскресенье, 12 апреля, в Татарстане ожидается облачная погода. Временами возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах метеорологи прогнозируют кратковременную метель.

Ветер юго-восточный с переходом на северный умеренный, днем местами сильный порывами до 17—22 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем будет колебаться в пределах 3—13 градусов выше ноля. В Казани этот показатель не превысит 3—5 градусов Цельсия, в Набережных Челнах термометры покажут от +8°С до +13°С.