«Доктора, мы с вами!» — школьники провели акцию поддержки медиков

Интересную общественную акцию придумали в казанской еврейской школе №12 «Мишпахтейну» (в переводе с иврита — «Семья). Ученики начальных классов создают серию рисунков, чтобы поддержать казанских медиков в их нелегком труде во время эпидемии коронавируса.

— Сейчас непростые времена для всех. Во время эпидемии огромнейшая нагрузка и ответственность легли на плечи медиков. Нелегко приходится и школам — педагоги, ученики и их родители — все мы начали четвертую четверть дистанционно, — рассказывает автор акции, руководитель школьных СМИ Мария Петрухина. — Первую такую необычную неделю мы закончили, и у нас остались еще силы, чтобы поддержать врачей. Поскольку учащихся начальных классов отпустили на выходные без домашнего задания, чтобы они отдохнули от компьютеров, мы предложили им заняться изобразительным искусством.

Поскольку начальных классов в школе №12 немало — всего 11, то и рисунков ожидается собрать несколько десятков. По словам Марии, чем меньше ограничений у ребенка, тем больше фантазии в их творчестве. Поэтому подарки медикам дети будут создавать и красками, и карандашами, и фломастерами. Строгой темы тоже нет. Своими рисунками ребята ответят на единственный поставленный педагогами вопрос: «Чем бы вы хотели поддержать врачей?»

Акция «Доктора, мы с вами!» была объявлена в школе в пятницу, а уже через 4 часа поступили первые работы. На них можно увидеть руки врачей — оберегающие, согревающие, защищающие.

— Наш волонтер отвезет собранные рисунки в одну из больниц Казани. Там будет размещена небольшая выставка в одном из холлов, чтобы врачи и медицинский персонал, идя на работу, видели, что ими дорожат, их поддерживают и сопереживают. Пусть и у них будет хорошее настроение, когда они идут в палаты и отделения! — говорит Мария Петрухина.