ЦБ: «истощенность» экономики РФ может способствовать второй волне вспышки коронавируса

Департамент исследований и прогнозирования Банка России заявил о возможности второй волны коронавируса в России к концу года.

По их данным, этому может способствовать новый сезон простудных заболеваний и «истощенность» экономики расходами на предотвращение распространения и ликвидацию вируса, говорится в бюллетене «О чем говорят тренды» департамента ЦБ.

Напомним, в России за сутки выявлено 1 175 случаев заражения коронавирусом. На сегодняшний день в стране зарегистрировано 8 672 случая.