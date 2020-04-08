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ЦБ: «истощенность» экономики РФ может способствовать второй волне вспышки коронавируса

17:28, 08.04.2020
ЦБ: «истощенность» экономики РФ может способствовать второй волне вспышки коронавируса
Фото: cbr.ru

Департамент исследований и прогнозирования Банка России заявил о возможности второй волны коронавируса в России к концу года.

По их данным, этому может способствовать новый сезон простудных заболеваний и «истощенность» экономики расходами на предотвращение распространения и ликвидацию вируса, говорится в бюллетене «О чем говорят тренды» департамента ЦБ.

Напомним, в России за сутки выявлено 1 175 случаев заражения коронавирусом. На сегодняшний день в стране зарегистрировано 8 672 случая.

Экономика
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