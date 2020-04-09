В Татарстане досмотрели более 1300 рейсов и 150 тысяч пассажиров

С 1 января в республике досмотрено свыше 1300 авиарейсов более 150 тысяч пассажиров. 21 тысяча человек получили впоследствии предписания санитарного врача находиться под наблюдением в течение 2 недель.

На сегодняшний день под наблюдением остаются около 3 тысяч человек, рассказала руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Ранее появилась информация о девяти новых заболевших в Татарстане.