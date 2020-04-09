Прибыль «Альметьевского ПОПАТ» выросла в 10 раз, до 10 млн рублей

Фото: fotobus.msk.ru / Евгений Леонтьев

По итогам 2019 года чистая прибыль АО «Альметьевское производственное объединение пассажирского автотранспорта» составила 10,8 млн рублей. По сравнению предыдущим годом этот показатель вырос почти в 10 раз.

Согласно отчетности «Альметьевского ПОПАТ», выручка предприятия выросла с 725,4 млн до 817,9 млн рублей. При этом себестоимость продаж в этот раз оказалась меньше выручки, и валовая прибыль достигла 3,5 млн рублей против убытка в 34,7 млн годом ранее.

Статья «Прочие доходы» оказалась ниже, чем в 2018-м. Однако и «Прочие расходы» сократились с 71 млн до 25,3 млн рублей.