Татарстан закупит 200 школьных микроавтобусов на полмиллиарда рублей

Министерство образования и науки Татарстана объявило электронный аукцион по покупке 200 новых школьных микроавтобусов. На эти цели выделят 490 млн рублей (2,45 млн рублей за один микроавтобус).

По данным СПАРКа, заявки на участие в торгах принимаются до 22 апреля, проведение аукциона запланировано на 24 апреля.

Победитель аукциона должен до 10 августа поставить заказчику 200 автобусов Ford Transit вместимостью от 8 мест, массой до 5 тонн или их эквиваленты, выпущенные в 2020 году, на не менее чем на 23 посадочных места, пишет «Интерфакс».

СП Ford Sollers производит автомобили Ford Transit в Татарстане на собственном заводе в ОЭЗ «Алабуга» (Елабуга).