Диетолог назвала продукты, которые опасно греть в микроволновке

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты нельзя разогревать в микроволновой печи.

По ее словам, микроволны в СВЧ-печи передают энергию воде, которая содержится в пище. Например, яйцо там может взорваться, как граната, поскольку вода в микроволновке превращается в пар, давящий на скорлупу.

Также в «микроволновке» опасно греть обычную воду.

В СВЧ-печи может взорваться любая плотно закрытая емкость или продукт с цельной оболочкой, даже ягоды или яблоки. В микроволновке разрушается витамин С и изменяется цельная структура пищевых волокон, подчеркнула Соломатина.

Не стоит разогревать в микроволновке зелень и корнеплоды: шпинат, петрушку, сельдерей, щавель, свеклу, редис, морковь, поскольку они содержат нитраты, которые при нагреве превращаются в канцероген, передает «Вечерняя Москва».

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина перечислила фрукты, которые могут быть смертельно опасны для людей, которые регулярно принимают лекарства.

