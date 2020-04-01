Диетолог назвала смертельно опасные фрукты

Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила фрукты, которые могут быть смертельно опасны для людей, которые регулярно принимают лекарства.

По ее словам, это в первую очередь грейпфрут, который в сочетании с медикаментами может вызвать множество побочных эффектов и даже привести к летальному исходу. В соке этих цитрусовых есть фуранокумарины, которые блокируют работу цитохрома P45 — фермента, расщепляющего лекарства.

Также смертельно опасное воздействие на организм в сочетании с транквилизаторами, препаратами для потенции или антиаритмическими средствами, противозачаточными таблетками, антигистаминными лекарствами, обезболивающими могут оказывать лайм и яблоко, пишет «Вечерняя Москва».

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