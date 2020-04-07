В Татарстане количество пожаров выросло на 14%

По данным на 5 апреля, в Татарстане с начала весенне-летнего пожароопасного периода зарегистрированы 1 118 пожаров. Это на 14,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На этих пожарах погибли 37 человек против 49 в 2019-м, рассказал замначальника Главного управления МЧС России по РТ Сергей Сергеев. Из них двое детей.

«При этом с 20.03.2020 произошло увеличение количество пожаров, так, доля произошедших пожаров в указанный период составляет 33% от общего количества», — передает пресс-служба президента РТ.

Среди этих пожаров 99 произошли при сжигании мусора и сухой травы. Их них 41 случай приходится на Казань, 11 — на Чистопольский район и 9 на Альметьевский. Далее следуют Нижнекамский (8), Зеленодольский (7), Высокогорский (5) и Заинский (3) районы.