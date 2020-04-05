В Казани подешевеет аренда жилья

Фото: Олег Тихонов

Казань оказалась в списке лидеров по снижению цен на арендное жилье. По данным аналитиков «Авито Недвижимость», среднее арендное жилье в Казани подешевело за месяц на 7% — до 17 тысяч рублей.

Аналитики прогнозируют дальнейшее снижение цен на аренду квартир. Из-за ухудшившейся экономической ситуации произойдет отток арендаторов, из-за чего арендодателям придется снизить требования к арендаторам и стоимость жилья, передает «Коммерсант».

Однако эксперты оптимистичны в среднесрочных прогнозах. Несмотря на временный спад на рынке, цены на аренду быстро восстановятся.

Ранее столица Татарстана оказалась в числе городов, где владельцы жилья получают наименьший доход от сдачи жилья в аренду.

