Пациенты горбольницы Челнов пожаловались, что их «выгнали» на улицу

С 1 апреля в Татарстане действует постановление о запрете плановой госпитализации в больницы. Его подписала главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина.

Жители Набережных Челнов пожаловались в соцсетях о том, что в горбольнице №2 врачи попросили пациентов покинуть койки. Всех, включая беременных с угрозой кровотечений.

«Всех, кто лежал в стационаре, просто выгнали домой, все это было быстро, буквально за 10 минут. Сказали собирать вещи и ехать домой. Большинство беременных лежат на сохранении, с угрозой выкидыша, с кровотечением, но даже их отправили домой, не назначив никакого лечения, не сказав, что им делать дома, продолжать ли пить таблетки, некоторым даже не успели сделать узи. Сказали вызывать скорую из дома и ехать в 1/09, не понятно, почему сами на скорых не увезли сразу таких больных», — рассказала в соцсетях анонимная подписчица.

Автор отметила, что понимает действия врачей — больницу освобождают на случай большого количества заболевших коронавирусной инфекцией. Но признается, что ее удивляют методы: не объяснить и успокоить, а отправить за порог.

В Минздраве РТ прокомментировали, что врачи действуют в соответствии с планом перепрофилирования коек.

«Городская больница 2 определена госпиталем для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Пациенты, нуждающиеся в продолжении лечения в стационаре, были переведены в другие медорганизации города. В настоящее время экстренная, неотложная помощь по профилю гинекология оказывается в городской больнице 5», — ответили «Реальному времени» в ведомстве.

Ранее появилась информация, что в Татарстане выявили еще шесть случаев заражения коронавирусом. Таким образом, количество заболевших выросло до 25. Шесть человек уже выздоровели.

