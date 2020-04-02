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Путин наделил глав регионов дополнительными полномочиями

17:00, 02.04.2020
Путин наделил глав регионов дополнительными полномочиями
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что наделяет глав регионов дополнительными полномочиями.

Регионы сами, исходя из объективной ситуации, будут принимать решения о том, какой режим вводится в соответствии с указом президента России.

В каждом субъекте до конца недели власти, исходя из объективной ситуации, должны принять решение, какие меры вводить. Какие учреждения и организации должны приостановить работу, а какие могут ее продолжить.

«Реальное время» вело онлайн-трансляцию выступления главы государства.

ОбществоВласть
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