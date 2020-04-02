Путин наделил глав регионов дополнительными полномочиями

Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что наделяет глав регионов дополнительными полномочиями.

Регионы сами, исходя из объективной ситуации, будут принимать решения о том, какой режим вводится в соответствии с указом президента России.



В каждом субъекте до конца недели власти, исходя из объективной ситуации, должны принять решение, какие меры вводить. Какие учреждения и организации должны приостановить работу, а какие могут ее продолжить.

«Реальное время» вело онлайн-трансляцию выступления главы государства.