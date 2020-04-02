Минниханов по телефону обсудил с президентом Туркменистана реализацию текущих проектов
По инициативе туркменской стороны состоялся телефонный разговор президента Татарстана Рустама Минниханова с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом «Реальному времени» сообщила пресс-служба президента РТ.
Они обсудили реализацию текущих проектов, в частности по линии КАМАЗа, «Татнефти», «КЭР-Холдинга».
Напомним, что последний раз лично Минниханов и Бердымухамедов встретились на I Каспийском экономическом форуме.
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