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Минниханов по телефону обсудил с президентом Туркменистана реализацию текущих проектов

16:12, 02.04.2020
Минниханов по телефону обсудил с президентом Туркменистана реализацию текущих проектов
Фото: president.tatar.ru

По инициативе туркменской стороны состоялся телефонный разговор президента Татарстана Рустама Минниханова с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом «Реальному времени» сообщила пресс-служба президента РТ.

Они обсудили реализацию текущих проектов, в частности по линии КАМАЗа, «Татнефти», «КЭР-Холдинга».

Напомним, что последний раз лично Минниханов и Бердымухамедов встретились на I Каспийском экономическом форуме.

    ОбществоВласть Татарстан
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