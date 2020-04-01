Туркомпании имеют шансы выжить, если карантин продлится 1–2 месяца

На онлайн-конференции для бизнеса директор ООО «Алена» (туроператор по внутреннему, въездному, детскому туризму) Елена Илькун рассказала, что в нынешней ситуации большая часть клиентов требует возврата средств. Лишь 30% клиентов соглашаются на отсрочку.

Вернуть большую часть денег компании не смогут. Фирмы просто умрут, если карантин продлится 3—4 месяца. Компании имеют шансы выжить, если карантин продлится 1—2 месяца, сообщила Илькун.

Многие туркомпании не могут вернуть даже предоплату, рассказали во время мероприятия. По онлайн-опросу предпринимателей во время видеоконференции только 8% компаний продолжают работать стабильно, все остальные предприятия испытывают либо катастрофические проблемы, либо спад бизнеса.