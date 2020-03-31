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Подкопаева продлила контракт с «Динамо-Казань»

17:39, 31.03.2020
Подкопаева продлила контракт с «Динамо-Казань»
Фото: dinamo-kazan.com

Либеро Анна Подкопаева продлила контракт с «Динамо-Казань», сообщает официальный сайт казанской команды.

Новый срок соглашения волейболистки с клубом рассчитан до конца сезона-2021/22.

Подкопаева является двукратной чемпионкой Европы в составе сборной России, а также трехкратной чемпионкой страны. За «Динамо-Казань» волейболистка выступает с лета 2019 года.

Ранее контракт с казанским клубом продлила капитан команды Евгения Старцева.

Напомним, Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) досрочно завершила проведение чемпионата России. По итогам регулярного первенства страны чемпионом было признано казанское «Динамо».

СпортВолейбол Татарстан
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