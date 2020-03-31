Подкопаева продлила контракт с «Динамо-Казань»
Либеро Анна Подкопаева продлила контракт с «Динамо-Казань», сообщает официальный сайт казанской команды.
Новый срок соглашения волейболистки с клубом рассчитан до конца сезона-2021/22.
Подкопаева является двукратной чемпионкой Европы в составе сборной России, а также трехкратной чемпионкой страны. За «Динамо-Казань» волейболистка выступает с лета 2019 года.
Ранее контракт с казанским клубом продлила капитан команды Евгения Старцева.
Напомним, Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) досрочно завершила проведение чемпионата России. По итогам регулярного первенства страны чемпионом было признано казанское «Динамо».СпортВолейбол Татарстан
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