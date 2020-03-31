В аэропорту «Казань» закрыли один из терминалов на время

В Международном аэропорту «Казань» временно закрыли один из терминалов, при этом он продолжает работу в штатном режиме.

Операционную деятельность из терминала 1 временно перенесли в терминал 1А.

«В последние 2 недели фиксируется существенное снижение числа выполненных самолетовылетов и обслуженных пассажиров», — добавили в пресс-службе аэропорта.

Сейчас в аэропорту «Казань» выполняются только чартерные туристические рейсы по возвращению граждан, передает «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что Россия ограничит количество рейсов для вывоза граждан из-за рубежа. Данная мера вступает в силу с 31 марта.

