Росстат сообщил, что решение о переносе переписи населения пока не принято

Решения о переносе основных сроков Всероссийской переписи населения (ВПН) на федеральном уровне пока нет.

«Каких-либо решений об отмене проведения Всероссийской переписи или переносе ее сроков пока не принято. Тем не менее руководство Федеральной службы государственной статистики анализирует текущую ситуацию и различные варианты для того, чтобы Всероссийская перепись населения прошла максимально эффективно в ранее намеченном формате», — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Всероссийская перепись населения, согласно информации на официальном сайте ВПН, должна пройти с 1 по 31 октября 2020 года. Но население отдаленных и труднодоступных районов планировали переписать в период с 1 апреля по 20 декабря.