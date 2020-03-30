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Росстат сообщил, что решение о переносе переписи населения пока не принято

16:09, 30.03.2020

Решения о переносе основных сроков Всероссийской переписи населения (ВПН) на федеральном уровне пока нет.

«Каких-либо решений об отмене проведения Всероссийской переписи или переносе ее сроков пока не принято. Тем не менее руководство Федеральной службы государственной статистики анализирует текущую ситуацию и различные варианты для того, чтобы Всероссийская перепись населения прошла максимально эффективно в ранее намеченном формате», — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Всероссийская перепись населения, согласно информации на официальном сайте ВПН, должна пройти с 1 по 31 октября 2020 года. Но население отдаленных и труднодоступных районов планировали переписать в период с 1 апреля по 20 декабря.

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