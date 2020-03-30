МЧС: за сутки высота воды на Нижнекамском водохранилище возле Челнов поднялась на 6 см

В Татарстанском главке МЧС не отмечают опасного повышения уровня воды в водоемах республики. Возле Набережных Челнов на Нижнекамском водохранилище уровень воды поднялся на 6 см, до 63,39 м.

При этом отметка опасного критического уровня — 65,9 м, уточняет пресс-служба ГУ МЧС по РТ.

На Куйбышевском водохранилище возле Верхнего Услона вода поднялась на 1 см, до 53,33 м.

На нижнем бьефе Нижнекамской ГЭС уровень воды 54,83 м (-10 см), отметка опасного критического уровня 60 м.

На отдельных участках Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ продолжается дрейф льда.

В реках Татарстана вода поднималась, но незначительно. Самый резкий прирост показателя — Тойма, где уровень воды вырос сразу на 38 см.

На сегодня остается под водой один мост — на реке Большой Черемшан у н.п. Урняк. Мост затопило приблизительно на 10 см.