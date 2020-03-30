«Яндекс»: за два дня индекс самоизоляции в Казани незначительно вырос

Алгоритмы «Яндекса» начали рассчитывать индекс самоизоляции в крупнейших городах России. В Казани этот показатель вырос с 28 марта на 0,1 пункта до 2,9.

В блоге компании сообщается, что для расчета того, как много жителей городов-миллионников остаются дома, используются данные пользователей различных приложений «Яндекса». При этом не уточняется, какие это данные.

По данным за субботу, индекс самоизоляции в Москве составлял 2,9 балла. В Санкт-Петербурге он равнялся 3 баллам. Самые высокие показатели продемонстрировали Пермь и Красноярск — 3,2 пункта.