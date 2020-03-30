Курс доллара на торгах превысил 80 рублей

В понедельник утром на торгах Московской биржи курс доллара поднялся до 80,85 рубля. Евро достиг 88,79 рубля.

На 10.18 мск доллар находился на уровне 80,07 рубля, а евро — на 88,75 рубля.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 1,5%, до 2365,2 пункта. Индекс РТС снизился на 0,5% и составил 950,2 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки.