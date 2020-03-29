КГМУ распределил 129 ординаторов по поликлиникам — видео

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Казанский государственный медицинский университет распределил 129 ординаторов по 28 медицинским учреждениям, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Так вуз переориентировал часть практики под нужды здравоохранения.

В частности, ординаторы работают в казанской поликлинике №18 наряду с врачами. Также за каждым ординатором закреплено по 10 человек, находящихся на карантине.

«У нас есть резерв, то есть мы можем увеличить это количество (ординаторов), но ведь здесь нет необходимости идти «Все вперед», — сказал ректор КГМУ Алексей Созинов.