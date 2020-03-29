В центрах реабилитации Татарстана временно перестанут оказывать услуги

В Татарстане в центрах реабилитации инвалидов, реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями, республиканском центре для слепых и слабовидящих, социально-реабилитационных отделениях комплексных центров социального обслуживания населения РТ временно приостанавливается предоставление социальных услуг. Такие меры были приняты для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции

Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ также просит граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями соблюдать режим самоизоляции до 15 апреля 2020 года.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов призвал пенсионеров и всех, кто нуждается в помощи, оставаться дома, в связи с пандемией коронавируса. Он посоветовал пользоваться помощью волонтеров, которые могут доставить еду и лекарства.