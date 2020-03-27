ЦБ расширит меры поддержки из-за коронавируса еще на семь отраслей

Банк России распространил меры по поддержке кредитования малого и среднего бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса, еще на семь отраслей.

Теперь они затронут организацию общественного питания, работу в сфере искусства, спорта и отдыха и организации развлечений, организацию конференций и выставок, образовательные услуги, деятельность по сдаче в аренду выставочных залов и торгово-развлекательных площадей, розничную торговлю непродовольственными товарами, а также стоматологические услуги, сообщается на сайте ЦБ.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил приостановить плановые и внеплановые проверки бизнеса. Это не относится только к случаям, когда основанием проверки стало причинение вреда жизни и здоровью граждан или возникновение чрезвычайных ситуаций.