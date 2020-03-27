В Альметьевске погиб актер драмтеатра
В Альметьевске ушел из жизни 29-летний актер драматического театра Ильшат Агиев. Об этом сообщили на странице театра в соцсети.
Как сообщает издание «Знамя труда», мужчина ушел из жизни в результате смертельного ДТП. Авария произошла на трассе Оренбург — Казань. В автомобиль актера врезался автомобиль «Тойота Камри», выехавший на встречную полосу. В результате погибли оба водителя.
Коллектив театра выразил семье погибшего соболезнования.
«Искренне разделяем боль и горечь невосполнимой утраты, сопереживаем вместе с вами. Ильшат Агиев покорял сердца зрителей, ценителей театрального искусства талантом, голосом, непревзойденной игрой, он обладал даром привносить в любую роль свою неповторимую энергетику и сиял яркой звездой на сцене Альметьевского театра... Память навеки сохранится в наших сердцах... В это трудное время желаем сил и терпения родным, семье, коллегам и друзьям».
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