В Альметьевске погиб актер драмтеатра

Фото: соцсети

В Альметьевске ушел из жизни 29-летний актер драматического театра Ильшат Агиев. Об этом сообщили на странице театра в соцсети.

Как сообщает издание «Знамя труда», мужчина ушел из жизни в результате смертельного ДТП. Авария произошла на трассе Оренбург — Казань. В автомобиль актера врезался автомобиль «Тойота Камри», выехавший на встречную полосу. В результате погибли оба водителя.

Коллектив театра выразил семье погибшего соболезнования.

«Искренне разделяем боль и горечь невосполнимой утраты, сопереживаем вместе с вами. Ильшат Агиев покорял сердца зрителей, ценителей театрального искусства талантом, голосом, непревзойденной игрой, он обладал даром привносить в любую роль свою неповторимую энергетику и сиял яркой звездой на сцене Альметьевского театра... Память навеки сохранится в наших сердцах... В это трудное время желаем сил и терпения родным, семье, коллегам и друзьям».

