Число погибших при взрыве в доме Магнитогорска увеличилось до трех

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Глава Магнитогорска Сергей Бердников сообщил, что после взрыва газа в доме Магнитогорска, по предварительной информации, три человека погибли и еще двое пострадали.

«В квартире, где был взрыв, находилось три человека. Предварительно, погибли два жителя этой квартиры и кто третий, еще не ясно. Бабушка и ребенок с травмами доставлены в больницу», — передает «Интерфакс» слова мэра города.

Он также добавил, что сейчас решается вопрос о размещении людей в гостиницах, создан оперативный штаб.

По данным местного Минздрава, среди пострадавших — два ребенка. Сейчас к ним выехали врачи детской областной больницы.

«Сформированы и выехали на место происшествия две бригады врачей от областной детской клинической больницы: это мультидисциплинарные бригады, состоящие из анестезиолога-реаниматолога, хирурга, травматолога и комбустиолога (врач по лечению ожогов — ред.)", — сообщила пресс-служба ведомства.