«Рубин» опубликовал гайд по коронавирусу от Слуцкого

Казанский «Рубин» представил видеоролик с участием главного тренера Леонида Слуцкого, в котором он делится мерами защиты от коронавируса нового типа.

Участие в видеозаписи приняли также несколько футболистов казанского клуба.

В представленном гайде Слуцкий перечисляет основные средства предостережения от вирусов. В частности, тренер советует избегать людных мест, почаще мыть руки, исключить рукопожатия, а также не касаться руками лица и дезинфицировать телефоны. Также Слуцкий призвал уделять побольше времени занятиям спортом.

Напомним, ранее РФС объявил о временной приостановке чемпионатов России по футболу сроком до 10 апреля.

Сегодня «Рубин» представил новый логотип команды на время карантина.