Власти Магнитогорска рассказали, как произошел взрыв в доме

Взрыв газа с последующим пожаром произошел в многоквартирном доме в Магнитогорске, предварительно, при проведении ремонта, сообщил мэр города Сергей Бердников.

По предварительной информации, в одной из квартир проводили ремонт и устанавливали натяжные потолки.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил об этой же версии. «Есть свидетели, которые видели, как в подъезд и, соответственно, квартиру доставляли газовый баллон, поэтому пока основная версия заключается в том, что это взрыв этого баллона», — передает ТАСС его слова.